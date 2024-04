Hija de Mirko Jozic criticó y calificó como “una vergüenza” regalo de ByN a jugadores de Colo Colo

Lana Tonci, hija de Mirko Jozic, criticó fuertemente a la Concesionaria Blanco y Negro por entregar autos lujosos a los futbolistas de Colo Colo en el actual momento que atraviesa el cuadro popular, el que se encuentra a 10 puntos del líder Universidad de Chile y mirando cada vez más cera los puestos finales de la tabla de posiciones.

La hija del DT más importante en la historia del Cacique utilizó su cuenta de Instagram para criticar la medida.

“Veo y no lo creo. Entiendo que se deben respetar los contratos de patrocinio, pero en este momento, con la situación actual del Club, y la calidad de juego, las fotos junto a los coches me dan vergüenza. Que feo chicos, adónde llegó mi club”, señala la publicación.

Lana no se quedó ahí y prosiguió: “Qué poco respeto e inteligencia empresarial tiene la persona que se ocupa de las relaciones públicas del Club, en definitiva vergonzoso, feo y muy triste. Querido Club, jugadores y entrenadores después de esta jugada no me queda más que decir que me decepcionaron. ¡Concéntrese en el juego y no en tonterías secundarias!”, puntualizó.

Lana Tonci, además, dejó entrever que no pudo realizar comentario alguno en la cuenta oficial de Colo Colo.