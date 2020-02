Insaurralde: Tendremos que hacer un gran partido si queremos ganarle a la UC, juegan muy bien

El defensor de Colo Colo Juan Manuel Insaurralde se refirió al clásico que el domingo van a jugar ante Universidad Católica, asegurando que tendrán que hacer un muy buen partido para poder bajar a los líderes del Campeonato Nacional.

"Católica es un gran equipo y con un buen entrenador. Ya los enfrentamos y vamos a tener que hacer un gran partido si queremos lograr el triunfo porque es un equipo que juega muy bien", apuntó el "Chaco" en conferencia de prensa.

"Tenemos que estar concentrados y achicar nuestro margen de error. Debemos hacerles sentir desde el primer minuto que vamos y queremos ganar el partido", agregó el ex Boca Juniors.

En esa misma, Insaurralde dijo que están "en deuda porque, pese al excelente comienzo de año ganando Copa Chile ganándole a la U y a la UC, nos falta ser más regulares porque eso te lleva a ser protagonista en todos los torneos. Hoy el objetivo es ganar el domingo para ir partido a partido".

"Ni cuando ganamos la Copa Chile fuimos los mejores, ni ahora somos los peores. Debemos ser un equipo sólido porque no ser regulares nos costará no pelear los torneos. En Colo Colo perder dos partidos es demasiado, es un equipo grande", complementó.

Asimismo, aseguró que "Católica es un gran equipo sin grandes diferencias con el del año pasado. En esta clase de partidos si te equivocas los sufres, debemos estar enfocados o va a ser muy difícil".

Consultado por la interna del camarín, recalcó que "no hay ningún conflicto. La convivencia es buena. Estamos entrenando bien, sabiendo que tuvimos dos traspiés, pero que no merecimos perder si analizamos el juego".

"Es un vestuario totalmente normal, tranquilo. No sé por qué inventan cosas. Somos concientes de que cuando no se dan los resultados la repercusión es el doble. Yo tuve la suerte de jugar en equipos grandes y sé que cuando no se gana se habla de cosas extrafutbolísticas. No somos conflictivos", agregó.

Finalmente, se refirió a la muerte de Jorge Mora, atropellado por un camión de Carabineros, y le envió un mensaje a los hinchas. "Lamentamos profundamente la pérdida. Fue una situación muy difícil. Esperemos que se haga justicia. A le gente, le digo que dejaremos todo para sacar el partido adelante, que alienten como siempre y nosotros dentro del terreno de juego vamos a responder, ojalá sea una fiesta y nos vayamos todos felices a casa".

El duelo entre Colo Colo y la UC está programado para las 18:00 horas (21:00 GMT) del domingo 16 de febrero, y lo podrás seguir con Al Aire Libre y AlAireLibre.cl.