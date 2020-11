Iván Morales: Que Jorge Valdivia vuelva nos ilusiona a todos, pero no depende de nosotros

El delantero de Colo Colo Iván Morales descartó que el plantel del "Cacique" haya pedido el regreso de Jorge Valdivia a la dirigencia de Blanco y Negro, aunque reconoció que de todas maneras es un nombre que los ilusiona.

"Nos ilusiona que vuelva, por el tipo de jugador que es y lo que representa en el club, pero vi que se han dicho muchas cosas, que el plantel pide jugadores y lo quiero dejar claro, no somos nadie para pedir que venga o no un jugador", indicó el futbolista del cuadro "popular".

"Sería una gran ayuda, pero no depende de nosotros. Para nosotros es imposible que pidamos a algún jugador, -aunque- como hincha y jugador del club, Jorge es un excelente compañero y jugador e ilusiona a todos que vuelva, pero no depende de nosotros", afirmó.

Morales, que dejó atrás una severa lesión y ya regresó a las canchas, aseguró que es momento de levantar cabeza y sacar a Colo Colo del penúltimo puesto del Campeonato Nacional.

"No es fácil, sobre todo ver al equipo más grande de Chile penúltimo en la tabla, pero estamos haciendo lo imposible por revertir la situación, esperemos que los resultados se den pronto", manifestó.

Sobre la incorporación del zaguero Maximiliano Falcón apuntó que "viene llegando con muchas ganas y energía, es un jugador que nos puede ayudar mucho, esperemos que con el pasar de los partidos le salgan todas las cosas bien".

En última instancia se refirió a las dificultades que atravesó durante su recuperación y puntualizó que "no quiero hacer hincapié en eso, tenemos que enfocarnos en el fútbol, lo que pasó, ya pasó, lo de la pandemia, el seguro, si me dejaron de lado o no, cada uno sabe la respuesta. Yo lo hice saber y ahora estoy enfocado en lo que viene hacia adelante, que es jugar y hacer las cosas bien".