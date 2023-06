Jesús Dátolo habló de su "espina" de jugar en Colo Colo: Es el club más importante de Chile

El experimentado futbolista argentino Jesús Dátolo revivió la ocasión en que pudo llegar a Colo Colo y optó por seguir en Boca Juniors, por lo que le quedó la "espina clavada" de militar alguna vez en el "Cacique".

"Quería mi revancha, sentía que tenía la chance de triunfar y me quedé y pude triunfar en Boca, me fue bien y luego me fui a Napoli", señaló en conversación con DSports.

"Es verdad, me quedó esa espina porque Colo Colo es el club más importante de Chile y tiene una hinchada fantástica que me encanta cada vez que voy allá a jugar", repitió.

Igualmente, Dátolo habló del atacante Damián Pizarro de Colo Colo, a quien le aconsejó "que disfrute el momento, que no cualquiera juega de titular en La Bombonera. Siempre con responsabilidad y que haga las cosas de la mejor manera".