Jorge Valdivia, el "Mago" al que se le acabaron los trucos por culpa de las lesiones

Jorge Valdivia, uno de los volantes más talentosos que ha tenido Colo Colo en su historia, terminó de la peor forma su tercer ciclo en el club donde se formó. Su paso estuvo marcado por las lesiones, que lo privaron de mostrar su "magia" y ayudar al equipo, cuando más lo necesitaba, en la angustiante lucha para salvarse del descenso.

El "Mago", el último gran 10 de los albos

Valdivia, oriundo de Maracay en Venezuela, vivió dos años en ese país antes de venir a Chile, tierra natal de sus padres. Su formación como futbolista fue en las divisiones menores de Colo Colo, pero su debut como profesional fue en Universidad de Concepción, debido a la falta de chances en el equipo albo.

El "Mago" dejó el cuadro penquista y se fue a préstamo a Rayo Vallecano en España, en donde nunca se adaptó. Sólo jugó cinco partidos y se fue a Suiza, al club Servette, en donde compartió con uno de sus grandes amigos, Jean Beausejour.

Pese a mostrar su talento y ser figura, tuvo que dejar Suiza, ya que Servette quebró. Con más experiencia, volvió a Chile a saldar cuentas pendientes y debutar en el club de sus amores: Colo Colo.

El "Mago" muestra sus trucos en Colo Colo

Valdivia regresó con Marcelo Espina en la banca de los albos y de inmediato fue protagonista, tanto para bien como para mal. En la cancha mostraba su increíble talento con el balón en los pies, pero también se temperamento le jugaba en contra. En el Superclásico se agarró con Johnny Herrera y terminó suspendido por seis partidos.

En el Clausura de ese año, de a poco se ganó la confianza del nuevo técnico, Ricardo Dabrowski y pasó a ser titular. Formó dupla con Matías Fernández en la zona de volantes y ambos acapararon la atención por el gran nivel creativo en su juego.

El destape total sería en 2006, con Claudio Borghi en la banca. Los albos se reforzaron con Humberto "Chupete" Suazo y Valdivia se convirtió en figura, asistiendo al delantero y liderando la creación de juego con toda la magia que debe aportar un 10.

Ese Torneo de Apertura 2006 terminó con la estrella 24 de Colo Colo, con Valdivia jugando 19 partidos, anotando cuatro goles y aportando 18 asistencias. Esos números lo llevaron a Palmeiras en Brasil.

Figura en Brasil y su exótica aventura en Medio Oriente

El "Mago" arribó a Palmeiras y en el Verdao tuvo un proceso de adaptación en 2006. El éxito recién llegó en 2007, en donde se convirtió en uno de los mejores jugadores del Brasileirao. En 2008 conquistó el Campeonato Paulista siendo estrella, atrayendos las miradas desde el fútbol europeo. Sin embargo, el destino fue más exótico, Al-Ain de Emiratos Arabes Unidos.

En el club de Medio Oriente, el "Mago" se convirtió en capitán e ídolo, incluso llegando a recibir una oferta vitalicia para quedarse en el equipo. No obstante, la rechazó y decidió volver a Palmeiras en 2010.

En agosto de 2010 redebutó en Palmeiras, pero el nivel de antaño no fue el mismo. Su campaña fue irregular y sólo tuvo participación en tres goles (una anotación y dos asistencias) en 15 partidos.

En 2011, se vio envuelto en un escándalo de infidelidad e incluso acusó una extorsión por las fotografías que le sacaron. Y su rendimiento seguía a la baja. Irregular escenario tuvo un año después. Fue víctima de un secuestro exprés con su familia y pensó seriamente en volver a Chile. Sin embargo, decidió seguir en Sao Paulo.

Con Palmeiras, ganó la Copa de Brasil en 2012, pero también sufrió el descenso a la Serie B. Para la siguiente temporada, ayudó al equipo volver al ascenso, con Palmeiras siendo campeón de la segunda categoría.

Su periplo en el "Verdao" terminó en 2015. Jugó 241 partidos en total, con 41 goles y 52 asistencias.

Tras finalizar su vínculo con Palmeiras, nuevamente regresó a la Liga Árabe del Golfo, jugando por Al-Wahda. Estuvo dos años, hasta que decidió volver a Colo Colo.

Idas y vueltas marcaron su polémica trayectoria con La Roja

En paralelo a esta odisea en los clubes, Valdivia también fue protagonista en la selección chilena. Por su nivel, era fijo en las citaciones para ser el creador de juego de La Roja, pero las polémicas lo marginaron en dos ocasiones. En 2007, protagonizó el "Puerto Ordazo", en la Copa América de Venezuela, y fue castigado con 20 partidos (sólo cumplió 10). Y en 2011, fue el "Bautizazo", incidente en donde Claudio Borghi, técnico de Chile, acusó que Valdivia y otros jugadores llegaron en malas condiciones a los entrenamientos.

Pese a este historial, Valdivia tuvo la chance de participar en dos mundiales, Sudáfrica 2010 con la tutela de Marcelo Bielsa, y Brasil 2014, con Jorge Sampaoli.

Además, en 2015 integró el equipo nacional que ganó la Copa América en Santiago; pero, con polémica, quedó fuera de la nómina de Juan Antonio Pizzi en la Roja que conquistó la Copa Centenario 2016 en Estados Unidos.

Finalmente, participó en el proceso clasificatoria rumbo a Rusia 2018, en donde Chile no cumplió el objetivo.

Campeón en su segundo ciclo en Colo Colo

En su regreso a casa, Valdivia tuvo un rol clave en la conquista de la Supercopa 2017, triunfos en Superclásicos y bajar la estrella 32 en el Torneo de Transición. Anotó dos goles y cuatro asistencias en 13 partidos, fortaleciendo un plantel con referentes como Esteban Paredes y Jaime Valdés, y entrenado por Pablo Guede.

Después de ser figura con los albos, las lesiones empezaron a mermar su rendimiento. En 2018 se perdió el final de temporada por un desgarro, y en 2019 estuvo marcada también por una expulsión que lo dejó cuatro fechas castigado. Además, de a poco dejó de ser considerado por Mario Salas, el entrenador de los albos.

Finalmente, en diciembre de 2019, Colo Colo decidió no renovarle el contrato.

Fugaz paso por México y cierre del ciclo en Colo Colo

En 2020, Valdivia llegó a Morelia de México, por petición de Guede, ex entrenador de Valdivia en el título de Colo Colo en 2017. Sin embargo, hubo un cambio de franquicia: Los Monarcas pasaron a ser Mazatlán Fútbol Club, y el entrenador dejó la institución.

Con la salida de Guede, Valdivia no logró regularidad en el equipo por culpa de las lesiones, que le impidieron mostrar su talento para ganar un lugar como titular.

En paralelo, Valdivia también tenía una "guerra personal" contra Blanco y Negro. Además de varias declaraciones en redes sociales, el "Mago" demandó a la concesionaria por una millonaria deuda. Esa tensa relación sepultaba, en esos instantes, la posibilidad de un futuro regreso a Colo Colo.

Sin embargo, la crisis futbolística de Colo Colo, con serias posibilidades de descender, hizo que Valdivia se replanteara su posición. Acercó posturas con el presidente de ByN, Aníbal Mosa, y firmó un contrato hasta el final de la temporada 2020, para ayudar al club en esta dramática situación.

La ilusión estaba en poder ayudar al equipo, pero las lesiones no se lo permitieron. Jugó un par de minutos y se vio impedido de estar en la lucha final por salvarse del descenso. Sólo pudo apoyar desde la banca, como un hincha más.

"No fue lo que imaginé, no fue lo que quería cuando volví. Pero me levantaré. Primero por mí, necesito terminar en alto mi carrera, y también por aquellos que incondicionalmente están a mi lado y nunca han dudado. Amigos, hinchas que aún confían", escribió en un mensaje de Instagram.

"Lo ideal sería estar dentro. No se pudo, esto es así. Por eso solo que me queda desde esta tribuna desearles mucho éxito el día de hoy compañeros y amigos", fue el último mensaje. En el duelo ante U. de Concepción, observó desde la tribuna y celebró la salvación de Colo Colo. El día 18 de febrero, el club decidió no renovarle, terminando su ciclo con el club.