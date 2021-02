Jorge Valdivia envió apoyo a sus compañeros y avisó que necesita "terminar en alto" su carrera

El volante de Colo Colo Jorge Valdivia envió un mensaje de apoyo a sus compañeros que esta tarde enfrentan un decisivo encuentro ante O'Higgins, en el que se juegan la opción de asegurar la permanencia en Primera División, y avisó que tiene la intención de terminar "en alto" su carrera.

"No fue lo que imaginé, no fue lo que quería cuando volví. Pero me levantaré. Primero por mí, necesito terminar en alto mi carrera, y también por aquellos que incondicionalmente están a mi lado y nunca han dudado. Amigos, hinchas que aún confían", escribió en un mensaje de Instagram.

"Hoy -domingo- será un partido especial, distinto. Partido del que todos nosotros necesitamos mandarle todas las energías a los jugadores. Hoy no hay jugadores malos ni buenos, hoy son todos iguales. Después habrá tiempo para volver a criticar, hoy solo necesitamos enviarles las mejores de las vibras", continuó.

"El nervio en la cancha va ser más y peor que el nuestro en casa, por eso tenemos que estar con los jugadores por que están defendiendo la misma camiseta que uno quiere", complementó.

"Lo ideal sería estar dentro. No se pudo, esto es así. Por eso solo que me queda desde esta tribuna desearles mucho éxito el día de hoy compañeros y amigos", finalizó Valdivia.

Colo Colo enfrenta a O'Higgins desde las 18:00 horas en un encuentro que se disputará en el Estadio El Teniente.