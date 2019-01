José Aguilera se ilusiona en Colo Colo: Quiero jugar la mayor cantidad de partidos como titular

José Aguilera, puntero de 18 años que se formó en la cantera de Colo Colo, es considerado por el entrenador Mario Salas en el plantel 2019 del "cacique", un motivo que le entrega ilusión para luchar por un puesto de titular y para ayudar a conseguir títulos, tras una opaca campaña del equipo durante la última temporada.

"De a poco se va sintiendo el cariño (de la hinchada) y seguir en lo mismo. Primero que todo tratar de jugar la mayor cantidad de partidos como titular y aspirar a lo máximo, que es ganar los tres campeonatos que se nos vienen", comentó a Al Aire Libre en Cooperativa el jugador, que tiene a su favor la regla del sub 20.

El juvenil nacido en el año 2000 agradeció la confianza del "Comandante" para ser de la partida ante Estudiantes de La Plata en la Noche Alba, y también valoró los consejos de las figuras del plantel para tener mayor efectividad al moverse por la cancha.

"Estoy contento, gracias a mis compañeros que me dan la confianza y consejos pude hacer las cosas bien. Me enseñan como moverme en la cancha y siempre me están dando consejos. Mario Salas es buen técnico", aseguró.

Durante la pretemporada en Argentina, Aguilera se lució con un doblete en el primer amistoso de los albos ante Real Pilar. En ese partido fue utilizado por la banda derecha y supo rendir pese a tener como posición "natural" el sector izquierdo.

"Desde las divisiones inferiores que juego por la banda izquierda, pero me acomodo también por la derecha. (en Argentina) fueron partidos duros, la pretemporada estuvo dura, pude hacer los dos goles y agarré más confianza con el equipo", dijo.

Por último, habló sobre los grandes referentes en su profesión y destacó al brasileño Neymar, al francés Kylian Mbappé, además de sus compañeros Esteban Paredes y Jorge Valdivia.