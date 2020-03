José Luis Sierra y posibilidad de volver a Colo Colo: "No me cierro a ninguna alternativa"

El técnico nacional José Luis Sierra conversó con el panel de Al Aire Libre en Cooperativa sobre la posibilidad de volver a la banca de Colo Colo y afirmó, pese a su deseo de seguir dirigendo en el extranjero, que "no se cierra a ninguna alternativa".

"Lo he dicho reiteradamente, mi intención prioritaria es poder seguir dirigiendo en el extranjero. El deseo que uno tiene es una cosa, y las posibilidades y las alternativas que uno pueda tener es otra cosa. No me cierro a ninguna alternativa, mientras se llegue a un buen consenso de poder trabajar", explicó.

No obstante, descartó hacer proyecciones a futuro respecto a su carrera: "No me gusta hacer proyecciones. Lo que uno puede desear a veces choca con la realidad".

Sierra tomó el mando de Colo Colo en 2015, convirtiéndose en campeón del torneo de apertura. En 2016, en el Clausura, los albos rozaron el título, el cual quedó en manos de Universidad Católica en la última fecha. Su renuncia ocurrió en julio de de ese mismo año, debido a diferencias con la dirigencia de Blanco y Negro.

Tras dejar al Cacique, "Coto" Sierra dirigió en Al-Ittihad de Arabia Saudita y Al-Ahli en los Emiratos Arabes Unidos. En su experiencia en Medio Oriente, Sierra afirmó que fue en el equipo saudí donde vivió su mayor logro.

"He dirigido cuatro equipos, mi última experiencia fue una de las mejores, respecto a lo que pudimos conseguir, estuve Al Ittihad en una situación complicada, salvar al equipo del descenso fue un tremendo logro, tanto o más que los dos títulos que logré en ese club en los años anteriores", sentenció.

Colo Colo está en búsqueda de técnico tras la salida de Mario Salas, y tras fallidas negociaciones con Luis Felipe Scolari y Gustavo Alfaro. De momento, el paraguayo Gualberto Jara está a cargo del equipo como entrenador interino.