Jozic sobre Colo Colo '91: Eran adultos con alma de niños y profesionales con hambre de triunfo

A pocos días de celebrarse los 30 años de la Copa Libertadores ganada por Colo Colo, el técnico de aquel equipo, el croata Mirko Jozic recordó el logro alcanzado por el elenco albo y destacó la calidad humana y el profesionalismo de los jugadores que integraban aquel plantel.

"Los recuerdos son siempre lindos, pero más lindo es algo donde tú estuviste presente, y por eso estoy muy orgulloso de ese logro, porque fui parte de ese grupo tan bueno, tan solidario. Un grupo que quería lograr algo para el club Colo Colo y para el fútbol chileno", dijo Jozic en una entrevista vía Zoom a la cual tuvo acceso Al Aire Libre en Cooperativa.

Desde su natal Croacia, Jozic recordó que "eran grandes personas, con valores humanos y estoy seguro que están casi iguales. Era un grupo de mucha alegría, muy unido, eran adultos con alma de niños. Por otro lado, tengo que decir que eran muy profesionales, con hambre para ganar, luchando sin límite de sacrificio para defender la camiseta de Colo Colo".

El ex entrenador de la sub 20 de la extinta Yugoslavia contó que al asumir en Colo Colo no fue fácil: "Teníamos problemas para entendernos. Mi manera de trabajar con equipos era diferente a lo que estaban acostumbrados, pero cuando tú tienes tus ideas y cuando firmas contrato para trabajar una institución como es Colo Colo debes defender tu propia visión del fútbol".

"Si te llaman para dirigir, lo hacen por lo que tú representas, y con el correr del tiempo yo puedo decir que los cambios que hice fueron bruscos. Tenían que adaptarse a los nuevos trabajos y al tipo de fútbol y en esa circunstancia me ayudaron mucho Edio Inostroza, Marcelo Oyarzún y tras algunos días todo empezó a funcionar", comentó.

Jozic recordó algunos momentos de la Copa y aseguró que lo que más le marcó fue un partido ante Liga Deportiva de Quito: "Estábamos en la concentración y en la noche vinieron algunos dirigentes que nos decían estar sorprendidos y nos dicen que esperaban 15 mil personas, pero que las entradas estaban agotadas. Ahí sentimos que nuestros hinchas comenzaron a creer en nuestro equipo y al momento del partido vimos mucha gente en el estadio y nos sorprendimos. Ya en la cancha había 60 mil personas y ahí empezó una relación de confianza entre el equipo y el público", contó.