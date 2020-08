Juan Carlos Gaete: El próximo año me veo con la camiseta de Colo Colo

El volante de Cobresal Juan Carlos Gaete, recordado por haber estado un par de días en Colo Colo, reconoció que uno de sus objetivos es retornar al cuadro albo en busca de una nueva oportunidad.

"Tengo contrato por dos años acá en Cobresal, pero me gustaría cambiar de aire. Es duro vivir acá en El Salvador. Pero un porcentaje de mi pase aún es de Colo Colo, el 15 por ciento", comentó en una entrevista a La Cuarta.

El futbolista tiene claro qué debe hacer para retornar a Macul: "Jugando más y haciendo goles, eso es lo que importa. Si ellos me piden y yo decido volver, pueden quedarse con el resto de mi pase. Mi idea es volver a Colo Colo, aunque ellos tienen una opción de recompra en diciembre (500 mil dólares). Ojalá se dé", añadió.

"El próximo año me veo con la camiseta de Colo Colo. Yo quiero, pero si no se da, hay que seguir luchando no más", complementó.

Gaete también contó de su frustrado fichaje en el cuadro albo: "Fue por culpa de mi representante, quien era Cristián Ogalde. Me vendió la pomada, que con la plata que me iban a pagar me iba a asegurar el futuro. Incluso, antes de firmar allá, me habían ofrecido el doble acá en Cobresal. Por pensar en mi familia y en mi futuro, porque con eso podía pegar un salto en mi carrera, así que me fui a Santiago. Llegué a firmar y no era nada de eso. Tampoco me iba a quedar con el 10 por ciento de la transferencia. Así que perdía por todos lados", contó antes de negar que se marchó por haber sido víctima de bullying.

"Eso es mentira, con Jorge Valdivia nunca tuve un problema, menos con Esteban Paredes. Hasta el día de hoy hablo con Jaime Valdés", contó.