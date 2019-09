Juvenal Olmos: Mario Salas inquieta desde la banca al jugador de Colo Colo

El hoy comentarista de CDF Juvenal Olmos dijo que el técnico de Colo Colo, Mario Salas, inquieta a los jugadores desde la banca, algo que a su jucio no ha permitido una mejoría en el rendimiento del equipo.

"Si uno analiza de manera colectiva, si puedes decir que el récord termina siendo noscivo para el grupo, pero en rigor el récord es inexistente para la estrategia del técnico, porque un entrenador debiese trabajar al margen de lo que pueda lograr o no un futbolista. En realidad es casi un problema virtual el que se ha creado respecto del récord", comenzó diciendo en el programa Todos Somos Técnicos.

"Tácticamente Colo Colo se defiende mal, ahí hay un tema donde Mario puede echar mano. El fue volante central y podría darle a ese bloque la seguridad que requiere", agregó.

Así fue que aseguró que "cuando hablamos sobre lo que le da (Hernán) Caputto a la U es lo antagónico respecto a lo que le da Salas en este momento a Colo Colo, él desde la banca inquieta al futbolista. Arranca el partido y pareciera ser que todo tiene que ser rápido y el fútbol no es así. Debe haber cambio de ritmo y pausa".

"Hay jugadores que a la tercera puetada desde la banca no pueden jugar tranquilos, porque se inquietan. La levantada de brazos no es bien tomada por el fútbolista", cerró el ex DT de la Roja.