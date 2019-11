La aclaración de Pablo Mouche: Nosotros estamos trabajando, entrenamos todos los días

El atacante de Colo Colo Pablo Mouche, quien se encuentra superando una lesión, publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter para aclarar que el plantel y todos los funcionarios del "Cacique" se encuentran desempeñando sus trabajos de forma normal.

"Che mira q nosotros estamos trabajando. De lunes a viernes, o sábado, vamos todos los días a entrenar como una semana normal", escribió el argentino.

"Digo, no sé, porque para algunos no estamos trabajando nada solo porque los fines de semana no se está jugando", agregó.

Luego, añadió que "los utileros los médicos kinesiología, masajistas, ayudantes del plantel, nutricionista, podóloga, cocineras, etcétera, y así te puedo seguir nombrando varias personas más que van a trabajar todos los días junto con nosotros".

Colo Colo tiene programado su regreso a la actividad para este sábado a las 11:30 horas (14:30 GMT) ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental.

