La firma de asesorías deportivas que tiene a Colo Colo bajo la lupa de la Dirección del Trabajo

La firma Asesorías Deportivas Zaldivia SPA, perteneciente al zaguero argentino Matías Zaldivia, agrega otro punto de tensión en la investigación que sigue la Dirección del Trabajo contra Colo Colo, al constituir una de las formas de dobles contratos que existen entre futbolistas y clubes del fútbol chileno.

Según informó La Tercera, que tuvo acceso a una factura emitida por la empresa a Blanco y Negro cobrando "derecho de imagen del mes de agosto del 2019", la DT intenta determinar el alcance de este tipo de relaciones, que son adicionales al contrato que se presenta ante la ANFP, "generalmente por montos distintos y prestaciones de otra índole".

"Es un doble contrato. Lo dice la Dirección del Trabajo, que es la entidad que fiscaliza. Todo lo que tenga un contrato es legal, porque si tengo contrato con una empresa y esa empresa no paga los impuestos, lo más probable es que tenga problemas con el SII", explicó al respecto el presidente del Sifup, Gamadiel García.

Además, el dirigente gremial detalló al citado medio que "si cada uno de esos contratos paga los impuestos, es legal", aunque advirtió que la definición que entregue la Dirección del Trabajo sobre estos vínculos es determinante de aquí en adelante, porque si consigna que "es parte de la relación laboral, tendrán que actualizar los contratos, pagar menos o como hizo Jorge Valdivia, firmar acuerdos distintos".

"La diferencia es que ese contrato tributa distinto. Si hoy la Dirección del Trabajo determina que el contrato de imagen es tributable como laboral, va a cambiar el panorama", continuó García, quien incluso estimó que si se demanda a un club no es posible sumar esos contratos paralelos.

"El problema es que Colo Colo dice 'no les vamos a pagar porque nos vamos a acoger a la Ley de Protección del Empleo'. No les pagaron los ingresos de la ANFP, pero, si el otro contrato no estaba registrado en la ANFP, ¿por qué dejaron de pagarlo? Nosotros le dijimos públicamente a Colo Colo que estaba mal acogido a la ley, ¿qué pasa si se determina si Colo Colo no pagó sueldos? En la ANFP hay un reglamento que si no paga un mes pierde puntos, si no lo hace de nuevo pierde más puntos y si persiste en la falta es desafiliado. Y Colo Colo no pagó entre abril y junio más 15 días de julio. ¿Qué va a hacer la ANFP?", complementó.

A causa de todos estos antecedentes, Gamadiel García sostuvo en Radio La Clave que "llegó el momento de que el fútbol chileno sea intervenido".