Leandro Benegas: Damián Pizarro está haciendo sus primeros pasos, hay que ir de a poco

El delantero de Colo Colo Leandro Benegas se refirió a la disputa que tiene con el joven atacante Damián Pizarro, quien brilló con dos goles ante Cobresal, y afirmó que es necesario "ir de a poco" con él, puesto que recién está iniciando su carrera.

"Todos sabemos lo que puede llegar a hacer Damián, pero creo que hay que ir de a poco; él recién está comenzando, haciendo sus primeros pasos, es un buen niño... no esperemos como chilenos que él nos dé una Copa América o un Mundial, hay que ir de a poco, dejarlo que vaya madurando, sea feliz y se sienta contento, que disfrute, le guste jugar al fútbol", apuntó.

"Esto es de a poco, tiene muchísimo potencial. Hay que darle apoyo y la confianza que necesita. Le deseo lo mejor", expresó para luego hablar de la lucha por la camiseta de titular.

"Lo vivo muy bien, bienvenido sea cuando a uno le toque entrar tratar de hacer goles y aportar lo suyo. Damián lo hizo bien, marcó dos goles y fue importante para el equipo, se lo merece, trabaja muy bien, eso es importante. Para eso estamos acá, para cuando el equipo necesita goles, hacerlo, lo vivo bien, tranquilo, tengo una edad en que el equilibrio es lo más importante que hoy tengo y lo trabajo y vivo de esa forma", apuntó.

En ese sentido explicó que "cuando uno llega a un club tan grande como Colo Colo sabe la competencia que va a tener y que cuando firma un contrato no lo es para ser titular".

"Las reglas del juego están en que uno puede ser titular, suplente, alternar, lo más importante es como uno lo transita y como lo vive, la verdad es que obviamente siempre quiero jugar, me siento bien para competir y el día que no lo sienta más va a ser hora de saludar y dejar de jugar al fútbol, pero hoy sigo sintiendo lo mismo, ganas de jugar, competir, me levanto cada mañana para entregar el máximo y contagiar cosas buenas a los que tengo alrededor, es de la forma en que lo vivo, obviamente uno siempre quiere jugar, pero 'es parte de' y hay que aceptarlo, saber que el técnico decide", dijo.

También habló sobre el otro atacante, Darío Lezcano, a quien "veo bien, en esta competencia que tenemos con Damián y Darío, él ha tenido algunas lesiones y eso lo ha complicado un poco, pero lo veo como una persona trabajadora que trata de meterle con todo en cada momento que le ha tocado entrenar".

En lo que viene para el equipo "popular" dijo que "lo más importante es que dependemos de nosotros en los dos frentes, entonces creo que hay que ir partido a partido, cada uno será una final hasta fin de año, eso nos irá acercando a lo que nosotros queremos que es ir en la lucha hasta el final por las dos cosas. Estamos con muchas ganas y mucha fe en que podemos luchar en los dos frentes hasta el final. Eso nos acercará a lo que todos queremos".

"En los dos torneos dependemos de nosotros, si logramos los resultados positivos a partir de mañana, por Copa Chile, y luego por el torneo, es lo que nos va a acercar a estar en la lucha hasta el final, lo que todos queremos es conseguir los dos títulos, pero es partido a partido, primero es ir a Calama a traernos un resultado positivo que nos acerque a lo que todos queremos. Lo vivimos de esa forma", puntualizó.