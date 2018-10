Leonardo Véliz: Tapia intenta mantener la armonía, pero tiene a Valdés que es una manzanita podrida

El ex jugador de los albos se refirió al momento del Cacique y repasó al volante.

El ex futbolista y director técnico Leonardo Véliz repasó con dureza al volante de Colo Colo Jaime Valdés al que calificó de "manzanita podrida" por sus actitudes desde que Héctor Tapia decidió dejarlo en el banco de suplentes.

"Yo me doy cuenta de que Colo Colo hoy día sufre dolencia en lo deportivo. Sufre dolencia en el camarín. Yo no puedo creer, y me voy a salir de madre, que "Pajarito" Valdés se vaya a la cresta con sus actuaciones, sus actitudes y sus berrinches, porque es un suplente", comenzó diciendo en el webshow El Deportivo de La Tercera.

"¿Vieron cuando terminó el partido que tiró la pelota para arriba? Son jugadores viejos, con experiencia, y no le dicen a los jóvenes lo que es comprometerse con una profesión. Porque nadie tiene el puesto de titular asegurado", indicó.

En esa misma línea, aseguró que "es impresentable porque con todas las presiones que tiene Tapia, su cuerpo técnico, los jugadores. El técnico ha intentado mantener hasta el último la armonía del camarín, y tiene ésta manzanita podrida que está, o esta pulga que se le está metiendo en la oreja"

"Yo creo que tiene razón Héctor Tapia. Yo lo apoyo completamente. Aunque sea el mejor del plantel. Pero no, cómo le gusta hablar a los jugadores, aquí hay códigos. De lealtad, de ética, de moral, de buenas costumbres, de estar en un plantel que se necesita a todos. No a los 11 que entran no más", cerró.