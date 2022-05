Lizardo Garrido: He resistido bien las quimios, no me han hecho absolutamente nada

El ídolo de Colo Colo Lizardo Garrido sigue batallando con todo contra una leucemia aguda en la Clínica Alemana y volvió a entregar sus sensaciones sobre esta difícil prueba que está atravesando.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, el "Chano" expresó: "He resistido súper bien las quimios, no me han hecho nada, nada, absolutamente nada, ni náuseas ni vómitos. Me han puesto varias y por ese lado bien"

Además, su amigo y también ídolo nacional Carlos Caszely señaló: "Yo le digo: 'Chano' tenís que recuperarte, ya que tenemos que hacer la comida de fin de año de Colo Colo de Todos los Tiempos y recuerda que te vamos a dar el 'mojón de oro', al màs condoriento".

Finalmente, su médico Carlos Regonesi explicó la enfermedad: "El tiene una leucemia crónica que se transformó en leucemia aguda y el tratamiento es bastante intenso porque el objetivo es que la médula enferma del paciente se elimine por completo para que aparezca una médula nueva".