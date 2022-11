Lizardo Garrido retornó al Monumental y posó con la copa de campeón: Ya pasó todo lo difícil

El mítico Lizardo Garrido, antiguo defensor de Colo Colo, visitó el Estadio Monumental luego de pasar por un delicado estado de salud debido a la leucemia que lo afecta, y que lo mantuvo internado por 73 días.

"Después de esta enfermedad, que es tan cruel, estamos bastante mejor, ya pasó todo lo difícil. Reencontrarme con mis compañeros aquí en mi casa, que tanto anhelaba. Yo tenía muchas ganas de venir", indicó al portal Dale Albo.

"Feliz, contento. Agradecer a toda la gente que durante estos meses me mandó tanto cariño... no tengo cómo agradecer por tanto amor que me brindaron. Yo creo que la energía me ayudó mucho a estar parado aquí", agregó.

Además, el campeón de la Copa Libertadores 1991 y mundialista en España 1982 aprovechó la instancia para celebrar la estrella 33 del "cacique", posando junto al Huemul de Plata, trofeo del Campeonato Nacional de Primera División.