Lizardo Garrido y comisión de cuatro caciques: Si es por ayudar a Colo Colo, yo feliz

El ídolo de Colo Colo Lizardo Garrido se mostró dispuesto a participar de una posible Comisión Fútbol en el club, la que propuso Aníbal Mosa en la última reunión de directorio de Blanco y Negro.

"La verdad es que yo siempre he estado dispuesto a colaborar en Colo Colo. Si me llaman no voy a tener ningún problema. Si se trata de aportar, yo bienvenido y feliz", sostuvo el "Chano" en DaleAlbo.

"Si es para ayudar a Colo Colo, yo feliz, aunque Daniel Morón lo ha hecho muy bien. Si es por ayudar a Daniel, feliz. Enfermo y todo, estoy", cerró.



Además de Garrido, Mosa propuso que esta "comisión de cuatro caciques" esté integrada por Carlos Caszely, Marcelo Barticciotto y Esateban Paredes.