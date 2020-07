Lobos contó que Colo Colo quiso desprenderse de Claudio Bravo: A algunos entrenadores no les gustaba

El ex arquero Eduardo Lobos contó que Colo Colo pensó en algún momento desprenderse del portero Claudio Bravo, debido a que a algunos técnicos no les gustaba por su estatura y personalidad.

"Sí, es cierto", sostuvo el retirado meta al ser consultado sobre ello por el medio El Deportivo, en el cual explicó que "Claudio no era tan alto, era bajito, y había entrenadores a los que no les gustaba por su personalidad, porque era bajito. Siempre digo que es cosa de gustos, no tiene que ver con las cualidades".

"El que lo defendió y aguantó fue Julio Rodríguez, que no estaba tan equivocado, a Miguel Riffo también lo querían echar y su historia es conocida", continuó.

Según Lobos, existieron similitudes entre el juego suyo y de Bravo, porque "los dos tuvimos la formación de Julio Rodríguez, que venía con la metodología holandesa, del juego con los pies, el juego aéreo y la toma de decisiones".

"Bravo fue mejorando el timing, el riesgo, porque antes venía una pelota desde el portero al área de meta y salía a cortar un centro innecesariamente, él fue entendiendo", dijo Lobos.

"La lectura de juego, atreverse con los pies y ser inteligente para usarlo, eso tiene que ver con Julio Rodríguez, después tuvo buenos entrenadores en Real Sociedad, en Barcelona donde hay una metodología, de la importancia del juego con los pies teremenda. Guardiola también le da importancia a la salida desde atrás, eso va mejorando la exigencia y la toma de decisiones", completó.