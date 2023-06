Los puestos para los que Quinteros pidió fichar jugadores de cara al segundo semestre

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, comentó en rueda de prensa cuáles son los puestos en los que quiere sumar fichajes pensando en el segundo semestre del año y tomando en cuenta que se fue del equipo el volante Marco Rojas.

"Se va Rojas y hay que reemplazarlo por un volante ofensivo extremo", aclaró este jueves, en la previa al partido con Unión La Calera por la Copa Chile.

"También me gustaría incorporar un delantero más, son las tres opciones que tenemos", sostuvo, refiriéndose igualmente a la incorporación de Oscar Opazo, que ya está cerrada.

Gustavo Quinteros mandó un aviso de cara a la Copa Chile: Vamos a poner lo mejor #CooperativaContigo https://t.co/LUGfaxjHqq pic.twitter.com/10m0NA3yfU — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) June 22, 2023

"Cuando -Opazo- se fue, buscamos a un lateral para reemplazar al que se fue... volvió el mismo y -quiero- reemplazar a Rojas que se va, o sea que no es un refuerzo ni una incorporación y también a un delantero más", siguió.

"Jugamos la primera mitad del campeonato y no hemos sumado la cantidad de goles que queríamos. Por ahí podríamos reforzar. Depende de los dirigentes hacer el esfuerzo para que vengan", apuntó.

Igualmente sostuvo que "no me gustaría que se fuera ningún jugador, salvo que tengamos acuerdo para reemplazarlo. No sé nada de -Darío- Lezcano, no puedo opinar", dijo en lo que se relaciona con una información emanada desde Paraguay acerca del atacante.