Lucas Barrios: Me fui de Colo Colo porque vi cosas que no estaban bien

El delantero paraguayo Lucas Barrios, actualmente en Huracán, se refirió a su salida de Colo Colo en un adelanto del programa "Leyendas" de DirecTv.

La "Pantera" afirmó al respecto que "si me fui, el colocolino sabe por qué, porque vi cosas que no estaban bien... Nunca fui a Colo Colo por un tema económico, yo siempre fui por un sentimiento", apuntó.

En la misma línea, el ariete dijo que "cumplí el sueño de volver acá, fueron seis meses difíciles y tienes que saber cuándo dar el paso al costado. Me duele porque es un club al que le tengo cariño, pero cuando uno piensa de diferentes formas, uno toma un paso al costado".

"No estaba contento, habían cosas que no compartía y que me las llevaré conmigo. Tengo códigos en el fútbol, he hecho mi carrera sin mayores problemas y ahora prefiero dar un paso al costado. Me encontré con un Colo Colo que no es el mismo de hace nueve años, es un Colo Colo muy dividido", señaló.

A su vez, Barrios indicó que "si tiraran todos para el mismo lado, sería un club muy diferente. Uno acepta las cosas, pero no las comparte y me las llevo para mí. Uno se recompensa cuando actúa de buena manera y decido irme del club porque no estoy de acuerdo con muchas cosas, que no las negocio".