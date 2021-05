Luciano Arriagada: Me gusta mucho Bayern Munich, pero primero iría a Brasil o Argentina

Luciano Arriagada, delantero de Colo Colo, habló con Al Aire Libre tras haber sido una de las figuras en el triunfo ante Huachipato y se refirió a sus planes a futuro, señalando que el objetivo es ser titular, consolidarse y partir al fútbol extranjero.

"Mi idea es seguir sumando minutos, poder seguir haciendo goles, aportar, ganar y consolidarme en el primer equipo, para después ser titular, hacerme un nombre en Colo Colo y partir al extranjero, un sueño que tengo de niño. Me gusta mucho Bayern Munich, pero primero me gustaría partir a Brasil o Argentina", explicó el ariete de 19 años.

Arriagada también relató las sensaciones que tuvo al anotar el golazo, en los minutos finales, del 0-2 de los albos en Talcahuano.

"Fue un momento de felicidad, no me lo esperaba, pensé que no iba a entrar. Cuando me llama para entrar el profe Quinteros, todos me decían que me iba a quedar una. Felizmente, así fue y es bonito el gol, porque me ha costado mucho lograrlo. Me dieron ganas de llorar, gritar y así lo hice. Cuando el Leo Gil me dijo que picara, esperé el momento. Si lo hacía antes, quedaba offside, miré al arquero, lo vi adelantado y decidí levantársela a tres dedos, porque quedó justa para hacerla así", detalló.

Finalmente, apuntó que la competencia es dura en el plantel y por eso no ha podido ser titular, pero espera pronto tener ese sitial.

"La competencia es una de las mejores, tenemos los mejores delanteros del torneo, es por eso que se me ha dado poco espacio, pero estoy esforzado en trabajar y cuando me toque, estar al cien por ciento para el profe Quinteros", sentenció.