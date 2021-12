Luis Mena y su hija que juega por Colo Colo: “El primer día que la vi lloré para callado”

El Club Social y Deportivo Colo Colo estrenó el primer capítulo de "Más que once", instancia en la que el histórico Luis Mena habló de su carrera y de su hija, que también está dando sus primeros pasos en el "Cacique", pero en vóleibol.

El "multicampeón" habló de Catalina, quien defiende a Colo Colo en la rama de voleibol femenino Sub 16: "Me llena de orgullo. Trato de apoyarla en todo sentido. No meterme mucho porque tampoco quiero que el día de mañana la tilden que está ahí por mi. Ella ha hecho su camino sola. Está dando sus primeros pasos en un deporte que se está profesionalizando".

"Tengo que reconocer que el primer día que la vi vestida de Colo-Colo lloré para callado. Porque es un sueño, más allá de que siga ligada al deporte y se transforme en algo más profesional", agregó Mena entre risas.