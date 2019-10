Mano a mano con Raúl Ormeño: Colo Colo está mejor que la U y en el Monumental se hará sentir

El histórico ex volante de los albos dialogó con Al Aire Libre PM en la previa del Superclásico que se jugará este próximo sábado.

Raúl Ormeño, histórico ex volante de Colo Colo, protagonizó este lunes el Mano a Mano de Al Aire Libre PM y anticipó el Superclásico que jugarán ante Universidad de Chile este sábado 5 de octubre en el Estadio Monumental.

Revisa a continuación la entrevista que realizó la periodista Magdalena López:

- Usted fue el primero en anotar un gol en el primer clásico en el Monumental. ¿Qué recuerda de ese gol?

Contento, siempre es bueno recordar un gol, que además no hice tantos. Han pasado 30 años.

- Siempre se dice que cuando se juega un clásico, da lo mismo como vienen los equipos. ¿Cómo se dará este duelo entre la U y Colo Colo?

Hoy la U tiene menos herramientas para ganarle a Colo Colo en el Monumental. Los partidos hay que jugarlos, y el sábado se verá. Colo Colo siempre tiene la primera opción, más en el clásico. Son duelos laboriosos, importantes, pero creo que está en mejor pie para ganarle a la U.

- ¿Cree que a la U le faltan jugadores que se sientan identificados con el equipo?

No sé qué le falta a la U, con mucho respeto, no me interesa tampoco. Sólo sé, haciendo un análisis, que Colo Colo está mejor que la U y en el Monumental se hará sentir.

- ¿Qué le parece el trabajo que está haciendo Mario Salas?

Siempre he pensado que los procesos hay que terminarlos. Está haciendo un buen trabajo, por algo llegó a Colo Colo, era el técnico que se necesitaba. Soy partidario de que el proceso tiene que terminar bien, hay que dejarlo trabajar tranquilo.

- Proyectando el final del torneo, Colo Colo está lejos de Universidad Católica, pero la importancia de clasificar a Copa Libertadores, ¿es una obligación?

Es importante en lo que significa en lo económico para la institución. Es fundamental, ya que no alcanzó a la Católica, que tenga la chance a nivel internacional.