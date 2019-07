Marcelo Barticciotto: Si me ofrecen un cargo en Blanco y Negro rotundamente digo que no

El comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa Marcelo Barticciotto, ex jugador de Colo Colo, afirmó que si recibiera una oferta para asumir un cargo en Blanco y Negro se negaría de forma rotunda, pues está en desacuerdo con las sociedades anónimas en el fútbol.

Al ser consultado en nuestro programa de este jueves sobre qué diría si le ofrecieran un puesto en la concesionaria del cuadro "popular", su réplica fue contundente: "No, rotundamente digo que no. Estoy comprometido con los trabajos en los que estoy, tengo contratos y hay que cumplirlos. Me gusta estar en lugares donde me tratan bien, donde me siento cómodo y no tengo por qué dejar los trabajos que estoy haciendo", explicó.

El ex entrenador del "Cacique" y de Universidad de Concepción salió de esa forma al paso de una nota publicada por el medio La Tercera, en la que se aseguró que Blanco y Negro "negocia el regreso del ídolo rebelde" al Monumental.

"Yo siempre voy al Monumental", dijo sobre el títular del artículo, "Barticciotto vuelve al Monumental". "Hay que leer la nota, a Christian González -autor del escrito- lo conocí en la U. de Conce, cuando estuve, él estaba allá, porque es de Concepción, pero el título no se condice con la nota".

De todos modos, aclaró que hubo diálogos "en algúm momento" con Harold Mayne-Nicholls y Aníbal Mosa, pero aclaró que "siempre he dicho que los clubes tienen que ser sociales, no estoy de acuerdo con las sociedades anónimas y se los dije".

"Me gustaría que el club tuviera mayor injerencia y presionar para que se hagan las cosas que prometieron, como llenar el estadio de socios, renovarlo estadio el 2025 para el centenario del club y un montón de cosas que me gustarían", sostuvo.

Por ello, reiteró que "no dejo mis trabajos. Si no, lo hubiese dicho hace tiempo, como se deben hacer las cosas".

"A Harold lo respeto y lo quiero mucho, me parece que es recíproco. Hablé con Aníbal Mosa, espero que cumpla lo que dijo", prosiguió.

"Tengo claro que hay mucha gente que confía en mí, porque le daré tranquilidad o encontrarán que soy de palabra, no sé por qué, pero si esto sirve para que se cumplan los diferentes proyectos que se prometieron, teniendo alguna presencia, encantado. Siempre estoy negociando con ellos", finalizó.