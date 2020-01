Marcelo Espina: El último fichaje será Nicolás Díaz y cerraremos el plantel

El director deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, confirmó que el zaguero de Palestino Nicolás Díaz será la última incorporación de Colo Colo antes de cerrar el plantel para la temporada 2020.

"Si no se produce nada raro respecto de la continuidad de los días, hasta el cierre de la posibilidad de incorporar futbolistas, no lo vamos a hacer más después de lo que realizamos en estos días", declaró el ex futbolista.

"Obviamente se puede producir alguna situación diferente que no deseamos sobre una lesión o algo, eso podría cambiar la idea, pero en la planificación del cuerpo técnico hemos practicamente cerrado el plantel", indicó Espina.

En relación a la negociación por Díaz, que está con la sub 23 en el Preolímpico de Colombia, el dirigente de ByN contó que "ya hicimos los caminos regulares para la ejecución de la cláusula. Enviamos cartas a Palestino y la ANFP anunciando que Colo Colo ejecutará la cláusula que tiene Nicolás Díaz".

“Nicolás Díaz será el último fichaje. No hay más incorporaciones” afirma Marcelo Espina en el Monumental. @Cooperativa @alairelibrecl #CooperativaTeSuma pic.twitter.com/wAz7DDKQBX — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) January 14, 2020

"Si no sucede nada raro, sería el último refuerzo. El año pasado se lesionó Agustín Orión en el torneo de verano y en la tercera fecha tuvimos la lesión de Ronald de la Fuente y eso nos obligó a buscar alternativas. Si no se produce nada de eso, ni se produce una venta, nos quedaremos con el plantel que tenemos", completó.

"Lo de Nicolás Díaz es un tema de presente y futuro, por la juventud que tiene nos cumple la ley de menor de edad, un dato a considerar y le vamos a hacer un contrato por cinco años", anunció.

En esa línea, se mostró agradecido con el directorio de Blanco y Negro debido al trabajo para completar un plantel competitivo.

"Agradezco a todo el directorio en forma pública porque todos colaboraron y dieron el voto de confianza para hacer este plantel que creo es un muy buen plantel y competitivo. Es lo que estábamos buscando, así que estamos bien. Además, lo armamos bastante rápido, eso nos deja tranquilos", finalizó.

En lo relativo a la situación de Nicolás Maturana, Espina afirmó que el jugador está en conocimiento que partirá a préstamo porque no se encuentra en los planes del técnico Mario Salas.