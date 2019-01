Marcelo Espina: Lo de Matías Fernández y Leonardo Valencia son rumores de redes sociales

El gerente deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, descartó la llegada de Matías Fernández y Leonardo Valencia al elenco "popular", asegurando que no ha habido acercamientos con los jugadores y que todo se ha debido a rumores de "redes sociales".

"Lo de Matías y Valencia no lo hemos mencionado en el interior del club, no estuvimos con ellos y son todos rumores de redes sociales y no tienen que ver con las búsquedas que hemos hecho", sostuvo Espina en conversación con Fox Sports.

Además, el "cabezón" destacó que era difícil que hubiera un "tapado" para esta Noche Alba, ya que "hoy en día las noticias se saben antes de que ocurran, no hay muchas opciones de sorprender a la gente".

Sobre la partida de Baeza, el directivo señaló que "lo vamos a extrañar, pero Mario Salas no pidió ningún jugador en su reemplazo para el mediocampo", añadiendo además que la oferta por Matías Zaldivia de Al Ahli fue rechazada en Pedreros, y que no ha habido una respuesta del elenco árabe.

Finalmente, el ex capitán de los "albos" se refirió a la situación de Juan Carlos Gaete, refuerzo del club que finalmente no formará parte del plantel 2019: "Trataremos de buscar que él esté en un buen ambiente y que se sienta cómodo".

"Hemos estado muy cerca de él y trataremos de ubicarlo en un lugar donde esté bien, y donde podamos seguirlo de cerca, porque nuestra intención es que a la brevedad esté con nosotros, ya que apostamos a un futbolista de mucha calidad y proyección, así que esperamos disfrutarlo", cerró.