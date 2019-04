Mario Salas: Estamos en vías de ser un equipo súper poderoso con proyección internacional

Mario Salas habló este jueves en conferencia de prensa respecto al presente de Colo Colo, como las deudas que presenta el equipo ante sus múltiples oportunidades para marcar goles en los partidos, pero sobre ello resaltó su visión hacia el futuro, ya que considera que el "Cacique" puede llegar a ser "súper poderoso" y con una proyección internacional.

"El equipo ha ido de menos a más, ha tenido un rendimiento colectivo bastante fuerte, bastante sólido, pero con esta idea de seguir mejorando cosas. Siento que vamos en vías de hacer algo importante y de dejar una semilla, de dejar algo que nos signifique ser un equipo súper potente, súper poderoso y que esté con las posibildades de ganar el campeoanto chileno y que después haya una proyección internacional", dijo el DT.

Para el "Comandante", una de las tareas para hacer que el albo tenga un salto de calidad es apuntar a la eficiencia a la hora de definir: "Tengo muy buenos delanteros, estamos generando mucho y de alguna forma el fútbol nos presenta accidentes o situaciones en las que no podemos plasmar en goles todo lo que hemos generado, la verdad es que lo hemos trabajado y siento que va a cambiar, estoy convencido que va a cambiar".

Otro de los puntos en donde Colo Colo tiene oportunidad de mejora es en la zaga, ya que no ha estado "muy fino defensivamente", lo que genera que "nos hagan más goles". Para Salas, consolidar la última línea tiene que ser en armonía con el enfoque ofensivo de la escuadra.

El "Cacique" es el encargado de abrir la décima fecha del Campeonato Nacional este viernes con Deportes Antofagasta. Para Salas este encuentro se anticipa complejo debido al "tema emocional fuerte por parte de ellos", ya que los "pumas" han perdido en las tres últimas jornadas.

Adelantó, además, que no hará dosificación ante los albicelestes, sino que considerará a los jugadores mejor evaluados en el último entrenamiento para formar al once titular.

También tuvo palabras para Jorge Valdivia y su importante esfuerzo para captar la atención del entrenador Reinado Rueda, con tal de ser considerado para la selección chilena que defenderá el título de la Copa América en Brasil.

"Más allá de que lo logre o no, porque escapa de sus manos, a mí me llena de orgullo y emoción que está haciendo todo lo posible para ser considerado, el resultado puede ser positivo o adverso, pero que está haciendo todo lo posible lo está haciendo. Las cosas se pueden lograr o no, lo importante es que es consecuente con lo que se está proponiendo y eso es lo que se valora", expresó el técnico.

Lo próximo para Colo Colo será su choque con Deportes Antofagasta este viernes en el Estadio Monumental. La cita está pactada para las 20:30 horas y podrás seguirla con la completa cobertura de AlAireLibre.cl.