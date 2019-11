Mario Salas: Hay señales que nos muestran que no están las condiciones para jugar

El director técnico de Colo Colo, Mario Salas, habló sobre el retorno del Campeonato Nacional para este fin de semana. Ante las advertencias y llamados de algunas barras de clubes para que no se juegue el fútbol, el estratega comentó que "son señales" que indican que no están las condiciones para retomar la actividad.

En conferencia de prensa, el DT señaló que: "Los cambios de programación, hasta viéndolo desde un punto de vista profesional, señalan que no hay normalidad. Hay señales que nos muestran que no están las condiciones para jugar".

"Las cosas hay que prevenirlas. Si no están las condiciones, no se puede jugar. Tenemos que saber lo que está pasando por la cabeza de los jugadores. Es una parte importante saber qué está pasando con ellos", agregó.

En la misma línea, apuntó que: "Estamos con la idea de jugar , pero hay que interiorizarse y preguntar sobre las condiciones que existen actualmente".

"Es importante que en caso de que se juegue la gente que pague por ir al estadio se encuentre con un espectáculo que esté a la altura de la situación", mencionó.

Sobre un posible cierre anticipado del torneo, el "Comandante" declaró que: "Escuché que hay una fecha límite para poner fin al torneo de este año. Está también la Copa Chile, pero hemos sido sobrepasados por un movimiento muy fuerte de nuestro país".

"Yo la verdad no veo conveniencias personales en esto. He sido lo más objetivo y empático posible con lo que está pasando. No pienso en si iremos a Copa Libertadores o las fechas pendientes que tenemos", cerró.