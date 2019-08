Mario Salas: No dimos un paso atrás, pero estamos estancados sin poder ganar

Tras la derrota ante O'Higgins en Rancagua por la decimoséptima fecha del torneo, el entrenador de Colo Colo, Mario Salas, lamentó que el equipo no haya podido mostrar su mejor versión, admitiendo que "estamos estancados sin poder encontrar el triunfo".

En conferencia de prensa, el técnico de los "albos" declaró que: "No fue un buen partido de Colo Colo porque no tuvimos las herramientas para romper la defensa del rival. No hemos encontrado la llave para generarnos ocasiones de gol".

"Pienso que hoy no dimos un paso atrás, pero estamos estancados y no podemos encontrar el triunfo", recalcó.

Sobre el desarrollo del encuentro ante la escuadra celeste, el estratega comentó que: "Nos faltó precisión en el último pase. Por los costados de la cancha estuvimos bien, pero nos faltó calma a la hora de controlar el juego".

"Tuvimos mayor decisión que O'Higgins, pero no estuvimos acertados a la hora de controlar el juego. Tenemos que trabajar mucho para encontrarle la vuelta a lo que estamos pasando", apuntó.

Por último, Salas se refirió a la expulsión de Jorge Valdivia en el partido, señalando que: "No tengo más antecedentes de porque le mostraron tarjeta roja. Lo hablaré en su momento y con más calma con Jorge. Futbolísticamente es único y lo necesitamos en esa forma".