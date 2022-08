Mario Salas recordó su paso por Colo Colo: Estuvimos más allá de lo que la dirigencia nos propuso

El director técnico de Huachipato, Mario Salas, conversó con Diario La Tarcera sobre su paso por Colo Colo, asegurando que no se arrepiente de haber llegado a Macul pese al complicado final que tuvo en el cuadro albo.

"Siento que si hay algo que aprendimos en esos pasos por Colo Colo y por Alianza Lima y, sobre todo, por Egipto, fue analizar aún más profundamente dónde uno va. No solamente lo superficial, el brillo, la punta del iceberg, sino también lo más profundo, lo que no se ve, que igual es importante", indicó.

"Colo Colo te encandila por sí mismo. Es un equipo en el cual cualquiera quiere dirigir y uno cree que las oportunidades no se van a presentar después y opta por aprovecharlas. Y hay momentos en que uno tiene que analizar aún más el lugar donde llega", agregó.

En esa línea, Salas expuso que "no soy de los que dice que no se arrepiente de nada, pero no me arrepiento de haber elegido a Colo Colo. Porque, más allá de lo que te decía, me entrega algo que para más adelante me sirve, conocí gente que fue grandiosa hasta hoy. Eso se valora. La gente que conoces, con la que te desarrollas, jugadores. Hubo un tema económico que, sin dudas, fue importante. Se ganó un título. No todo fue tan malo. No me arrepiento de esa decisión, pero creo que debería haberla tomado con más profundidad".

"Los hinchas ven solo una parte: el resultado. En Colo Colo nos entregamos al ciento por ciento. Más allá de que los resultados fueran buenos o malos. Tratamos de lograr los objetivos que nos propusieron. En el primer año logramos lo que nos pidió la dirigencia: clasificar directo a la Copa Libertadores. Entendían que pelearle el campeonato a un equipo como Católica era muy difícil. Y ese año, incluso, ganamos la Copa Chile. Entonces, estuvimos más allá de lo que la dirigencia nos propuso", complementó.

Mario Salas también advirtió que "la gente se queda con las cosas malas, que fue lo último, pero durante ese primer año en Colo Colo, con muchos problemas y también con un presupuesto muy distinto a los de antes y después, el equipo logró los objetivos. Por eso seguimos al año siguiente. Y logramos una Copa Chile a cuyas semifinales llegan los mejores equipos del año. Y le ganamos a Católica y la final, a la U. Fue una copa de alto nivel. Hubo cosas que sí fueron buenas y es necesario decirlas. Lo que pasa es que muchas veces la gente recalca lo que le conviene, lo que al periodismo lo mantiene a flote y lo que le da de comer".

Finalmente, contó que "yo nunca he sentido un agravio por parte del hincha de Barnechea, de Católica o de Colo Colo. Siempre han sido cosas positivas. Ahora, sí tengo que decirte que el hincha de Colo Colo no me saluda mucho. Es más el de la Católica que el de Colo Colo.