Martín Rodríguez: Al equipo cada vez lo veo mejor, llegamos motivados para lo que se viene

El atacante de Colo Colo Martín Rodríguez, quien marcó un gol en el empate 1-1 ante Palestino por Copa Chile en el Estadio Monumental, valoró la clasificación a semifinales tras un 4-3 en el marcador global y señaló que el equipo está cada vez mejor.

"Fue un partido muy difícil, el rival jugaba muy bien. Al equipo cada vez lo veo mejor, salimos presionando y somos intensos. Gracias a Dios se nos están dando las cosas", dijo tras el partido a TNT Sports.

Consultado por su anotación, comentó que "no me preocupo mucho de marcar o no, sabía que con la tranquilidad iban a llegar los goles. Lo importante era aportar al equipo, creo que lo he logrado".

En relación a su puesto dentro de la cancha, expresó que "el profe me da la confianza de moverme donde a mi me gusta. Ir al medio y después aparecer por fuera, que es donde más me siento cómodo".

Por último, sobre el clásico ante Universidad Católica del próximo fin de semana por el Campeonato Nacional señaló que "para este torneo nos vemos muy bien. Vamos con todo, esta llave nos sirve para ir muy motivados para lo que se viene".

Colo Colo visitará a la UC el sábado 17 de julio a las 16:00 horas en San Carlos de Apoquindo en la fecha 11 del Campeonato, y lo podrás seguir en Al Aire Libre en Cooperativa y AlAireLibre.cl.