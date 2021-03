Martín Rodríguez: Quiero ganarlo todo con Colo Colo

Martín Rodríguez, nuevo refuerzo de Colo Colo para la temporada 2021, expresó que quiere ganarlo todo en su segundo paso por el club.

"Estoy muy feliz de poder volver, creo que es algo que esperaba hace mucho tiempo y gracias a Dios se pudo concretar", expresó en conferencia de prensa.

Rodríguez agregó que "llego en un momento muy bueno de mi carrera, quiero ganarlo todo con esta institución. Quiero ayudar, pelear campeonatos y clasificar a Copa Libertadores. Es un lindo desafío".

"Mi anterior paso por Colo Colo creo que fue muy rápido y no lo pude disfrutar al 100 por ciento. Quiero demostrar que soy un jugador que siente la camiseta y que tiene cariño por esta institución", detalló.

Sobre la última temporada del equipo, que estuvo al borde del descenso, manifestó que "creo que Colo Colo no se puede permitir este tipo de situaciones, quedó demostrado en el partido y fuimos justos vencedores"

Ante la salida de importantes referentes del club, entre ellos Esteban Paredes y Julio Barroso, el ex jugador de Mazatlán afirmó que "ellos forman parte de la historia del club, va a ser imborrable. No me corresponde hablar más allá"

Por último, el extremo manifestó sus deseos de volver a la Roja y aseguró que "me ilusiono con la selección, porque quiero hacer las cosas bien con Colo Colo".