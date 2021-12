Mathías Vidangossy: Cristián Zavala es un jugador que puede ayudar mucho a Colo Colo

El atacante Mathías Vidangossy analizó su última temporada en Deportes Melipilla, donde compartió con Cristián Zavala que suena en Colo Colo y lo llenó de elogios.

"Cristián Zavala es un tremendo jugador, tiene un potencial muy grande. Creo que es un jugador que puede ayudar mucho a Colo Colo, es muy rápido, puede dar mucha profundidad y vértigo. Puede saltar a la elite del fútbol", dijo en entrevista con DirecTV.

Sobre su salida de los "potros", comentó que "en la última reunión me dijeron que no estaba en los planes del cuerpo técnico, agradecí que me hayan informado en la conversación. Mi representante está manejando ofertas".

Consultado por la investigación a Melipilla por supuestos dobles contratos, expresó que "el fútbol se está llevando al negocio, se está matando. Hay que querer más la actividad, es lo que nos apasiona a todos. Cuando se lleva desde la parte económica, de manera turbia, se empieza a desvirtuar el fútbol. Hoy se están revelando muchas cosas".

Por último, sobre su depresión señaló que "me cuestioné mucho las razones de que no ocurrieran las cosas como yo quería, creo que eso fue un pilar para tener depresión. Hoy en día soy un agradecido de mi carrera, me siento con mucha más fuerza que antes, con una mentalidad más empoderada".

"Tuve muchos comportamientos pesimistas. Hoy veo a compañeros con situaciones similares y me acercó a conversar. El camino que me llevó a recorrer la depresión hoy me permite ayudar a crecer a mis compañeros", cerró.