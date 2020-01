Matías Fernández: "Esperemos los partidos para ver cómo está la pólvora"

Matías Fernández, el refuerzo estrella de Colo Colo para la temporada 2020, se sinceró en una entrevista respecto a sus motivos para regresar al club que lo formó, tras 13 años en el extranjero, se refirió a sus objetivos en el "Cacique" y pese a mostrar optimismo, también evitó hacer promesas al hablar sobre el rendimiento que podrá exhibir.

Para el "14 de los blancos" el trabajo en la pretemporada será fundamental, y habrá que esperar a los partidos para saber cómo está su "pólvora".

"Llegó un Matías con más experiencia, los partidos dirán, es muy Fácil hablar de uno, pero es mejor que lo vean en la cancha", dijo el mediocampista en una conversación con Todos Somos Técnicos del CDF.

Sobre su especialidad de los tiros libres, "Matigol" sostuvo que "vamos a entrenar la puntería" y que "esperemos los partidos para ver como está la pólvora. Los partidos dirán como estoy".

La decisión de retornar al país, dijo, pasó porque "uno siempre tiene las ganas de volver, hable con Marcelo (Espina) y él me demostró su interés, eso fue fundamental, además mi familia quería volver a Chile, así que se juntaron todas las cosas".

Respecto a su percepción del "Cacique" y su nivel para afrontar las distintas competencias, Fernández consideró que el entrenador Mario Salas tiene diversos sistemas y todos apuntan a buscar el "protagonismo".

"El profesor tiene varios sistemas de juego que hemos estado trabajando, Colo Colo trabja para ser protagonsita, para presionar arriba y para ganar los partidos. Colo Colo en general se ha caracterizado siempre por ser protagonista y confiamos en Dios que todo salga bien", remarcó.

Si bien la vitrina de Colo Colo puede acercarlo nuevamente a la selección chilena, el jugador dijo que su presente es rendir bien en el club para encontrar la regularidad que perdió en equipos del extranjero por sus lesiones.

"Yo estoy preocupado de entranar bien y Dios verá que traerá para el futuro. Viene una Copa América, pero estoy preocupado de entrenar, de acondicionarme bien para encontrar regularidad. Como hincha siempre estoy mirando, atento a los resultados de los partidos, hablo con los compañeros y siempre estoy atento. (Por ejemplo) con Arturo Vidal siempre hablamos, tenemos buena comunicación", sostuvo.

Matías tiene 33 años y se acerca de forma inevitable al fin de su carrera profesional. El mediocampista fue consultado sobre si tiene una fecha para concretar ese paso, y aunque reconoció no haber estudiado el asunto, dijo que todo dependerá de su físico.

"No sé, no lo he pensado, vivo el día a día, depende de si el físico me acompaña. Tuve muchas lesiones, pero estoy bien y con ganas, acá me han preparado bien, estoy trabajando para prevenir lesiones y espero que sea un gran año si Dios lo permite", consideró.

Finalmente, el jugador llamó a toda la afición a sumarse a la Noche Alba, que se realizará este domingo desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

"Invito a todo la gente colocolina que pueda estar en la Noche Alba, para tener una jornada agradable, y para que empecemos de la mejor forma nuestros objetivos", sentenció.

