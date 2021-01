Matías Zaldivia comenzó trámites de nacionalización

Mientras se recupera de una larga lesión, el defensor de Colo Colo Matías Zaldivia está preparando la documentación que le permita acceder a la nacionalidad chilena, trámite que puede iniciar desde este mismo jueves 21 de enero, día en que se cumplen cinco años de su arribo al país.

De acuerdo a lo informado por La Cuarta, la decisión del zaguero está tomada hace tiempo, por lo que se reunió con Blanco y Negro para pedir asesoría legal, lo que le permitió ir juntando los papeles necesarios.

Desde el Estadio Monumental -dice la misma publicación- que el jugador subirá toda la documentación este viernes, día en que Zaldivia está de cumpleaños algo así como un "autorregalo".

Ya el zaguero hace algunos meses había dicho que su idea era nacionalizarse y ser opción para la selección.

"Sería algo muy lindo y si me llega a tocar en el futuro, me encantaría. Lo tengo decidido y si no pasa nada raro voy a hacer la nacionalidad", aseguró al desaparecido CDF.