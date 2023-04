Maximiliano Falcón: Es feo que el equipo más grande juegue sin gente

El defensor de Colo Colo Maximiliano Falcón analizó la victoria 3-1 sobre Palestino y consideró que fue "espantoso" y "horrible" que el duelo se disputara a puertas cerradas por una sanción contra el cuadro "popular" tras incidentes en el Superclásico.

Para el uruguayo, jugar sin público fue "espantoso. Hasta me dieron ganas de subir una historia para decir a la gente que se terminen de portar mal una vez por todas, porque los necesitamos en serio".

"Es feo que el equipo más grande de un país juegue sin gente. Es horrible no tenerlos en cancha, que la familia no te venga a ver. No es justo que por 15 ó 20 personas no te puedan ir a ver todos los que están día a día", declaró en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

Para el zaguero es necesario "tomar alguna medida más drástica, esto no puede seguir pasando".

También Falcón se refirió al próximo duelo de Copa Libertadores ante Boca Juniors, del 3 de mayo, y explicó que "obviamente que es un partido importante, no solo para nosotros en lo personal o grupal, sino que por lo que significa el partido. Entre Boca y Colo Colo hay un lindo historial".

"Ahora estamos enfocados en el fin de semana, para enfrentar a Calera y después pensaremos en Boca", aclaró.

"Estuve viendo el partido de ellos, empataron sobre el final, es un equipo grande que juega Libertadores todos los años, no creo que vaya a ser fácil sacarle puntos, en la copa no lo es, pero ese partido sí se va a ganar por detalles, más allá que es Boca Juniors y la expectativa está al cien por ciento", completó.