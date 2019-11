Mayne-Nicholls presentó el proyecto de remodelación del Monumental en Londres

El vicepresidente de la concesionaria Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, presentó el proyecto de remodelación del Estadio Monumental en un encuentro internacional.

El ex presidente de la ANFP dio a conocer los detalles de la propuesta en el prestigioso evento The Stadium Business, que se llevó a cabo en Londres.

El directivo de Colo Colo anunció el cronograma para la licitación internacional con la que se buscará refaccionar el recinto, así como también mejorar las canchas de entrenamientos, tanto del primer equipo como de los juveniles.

