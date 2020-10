Miguel Angel Torrén: "Me encantaría ir a Colo Colo ¿a quién no?"

La baja de Matías Zaldivia por lo que resta de temporada obligó a Colo Colo a buscar urgentemente un defensor central y en ese escenario aparece el nombre del zaguero argentino Miguel Angel Torrén, jugador de Argentinos Juniors, club donde está hace 10 años.

Y el futbolista de 32 años se ilusiona con llegar al cuadro albo: "Me encantaría ir a Colo Colo ¿a quién no?", dijo de entrada en diálogo con La Cuarta.

"Sé que no se les están dando los resultado que todos quisieran, pero esas son rachas y en algún momento eso se corta y empiezan a cambiar las cosas", aseguró quien fuera seleccionado trasandino sub 20 en 2007.

"Es un gigante de Chile y van a levantar, no tengo dudas", complementó el jugador con pasado en Newell's y Cerro Porteño.

Respecto a la real opción de recalar en Macul, Torrén explicó que "el tema lo está manejando mi representante y por el momento, no me comentó nada. Lo único que me dijo es que me quedara tranquilo".