Ministra Orellana criticó a Quinteros: No está el ambiente para dar ese tipo de declaraciones

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, criticó las declaraciones que entregó el técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, en relación a la nueva acusación contra el jugador Jordhy Thompson, al responsabilizar también a la víctima por estos hechos.

"Eso es volver a los años en que a las mujeres se les decía, 'pero usted qué hizo que enojó tanto a su marido'", sostuvo en diálogo con CNN Chile.

"Ese es el nivel de retroceso en las declaraciones. Están muy mal enfocadas y tienen relación con otras respuestas que hemos visto por parte de otros integrantes de la institución", continuó.

"También se señaló que lo que haga fuera de la cancha no importa. Estamos volviendo al discurso de 'yo no supe, no vi nada, no me interesa, no importa, es un tema como de segundo orden', y también cuando se justificó esto con una supuesta frustración deportiva", agregó.

Luego, recordó que en estos momentos "la violencia contra la mujer es un problema estructural, aprobamos una ley de reparación para víctimas de femicidio que es la violencia más extrema contra las mujeres y me parece que no está el ambiente como para dar ese tipo de declaraciones tan incongruentes con los avances".