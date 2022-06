Morón: Estamos a las puertas de presentar un refuerzo, pero es difícil que llegue otro para la Sudamericana

El gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, confirmó que en las próximas horas será presentado un refuerzo (que será Agustín Bouzat), pero que difícilmente llegará otro para la Copa Sudamericana, ya que el plazo de inscripción vence este sábado.

Morón expresó en su llegada a Santiago desde Temuco, con el plantel del "Cacique": "Hemos trabajado arduamente y gracias a Dios estamos casi a las puertas de presentar a alguien (Bouzat), que vamos a esperar que lo haga el presidente (Alfredo Stöhwing), y seguimos en la búsqueda".

"Todavía tenemos mercado por delante, no el internacional que vence este sábado, pero al menos pudimos traer alguien del gusto del técnico. Para la Copa Sudamericana será difícil traer a alguien, pero nos queda mercado nacional", añadió.

Acerca de Leandro Benegas, el dirigente señaló: "Recibí una respuesta de una propuesta que hicimos a Independiente. Ellos no están en condiciones de préstamo, así que va a estar difícil. Nosotros habíamos hecho una propuesta formal".

Finalmente, dijo que "no puedo decir si llega uno o dos más, es como decir un resultado de fútbol. Nosotros queremos traer, pero a veces por circunstancias no se puede. Esperamos estar a la altura de principio de año, pero a veces las cosas no se dan como uno quiere. Si me pongo a decirle todos los que tengo en carpeta estamos hasta mañana".