Mosa: A Quinteros lo quiero en Colo Colo, no en la selección

La posibilidad de que Gustavo Quinteros deje la banca de Colo Colo para arribar a la selección, que busca nuevo entrenador tras la salida de Eduardo Berizzo, tiene a todos atentos en el cuadro "popular".

Uno de los que se refirió a esa chance fue Aníbal Mosa, director de Blanco y Negro, quien manifestó su deseo de que el estratego continúe y pueda renovar contrato en el conjunto albo.

"No, no tiene que ver con el título. Uno de los objetivos de este directorio es la renovación de Gustavo Quinteros. El trabajo que ha hecho en esta institución merece que siga trabajando con nosotros. Yo lo he planteado así desde un principio y espero que pronto podamos abrochar eso", sostuvo tras la victoria ante Audax Italiano.

"No, no lo quiero en la Selección chilena, lo quiero en Colo Colo", agregó de manera tajante el empresario puertomontino tras la victoria sobre Audax Italiano.

Gustavo Quinteros termina contrato con el Cacique el próximo 31 de diciembre, por lo que en el elenco albo deben intentar abrochar pronto su continuidad.