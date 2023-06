Mosa: Ni el directorio ni la comisión fútbol ha tenido información que se está conversando con Pablo Parra

El director de Blanco y Negro Aníbal Mosa negó tratativas para fichar a Pablo Parra en Colo Colo, jugador chileno que actualmente milita en Puebla de México, pero al que le buscan una salida.

Mosa nos dijo en Al Aire Libre en Cooperativa en Buenos Aires: "No ha avanzado nada porque a nosotros no se nos ha presentado nada. He visto informaciones de que se ha hecho exámenes médicos, pero ni el directorio ni la Comisión Fútbol ha tenido información de que se está conversando con él, solo se aprobó en el directorio el tema de Oscar Opazo, que esperamos que se concrete".

Desde México, el periodista Alan Núñez del diario Grada señaló que "hace poco renovaron a Parra y su contrato expira en junio de 2024, pero la dirigencia quiere deshacerse de él por el cupo de exranjero, quieren prestarlo, pero se abren a una venta".

"Ha tenido varias lesiones, desde que llegó desgarrado de la gira de Chile en Asia (junio 2022), después se perdió la mitad de un torneo por problemas en la columna y después en el otro tuvo más problemas físicos", añadió.

Este miércoles Mosa espera reunirse con Gustavo Quinteros y el gerente deportivo Daniel Morón para planificar el segundo semestre.

Colo Colo juega este martes ante Boca Juniors a las 20:00 horas (00:00 GMT) en La Bombonera, por la Copa Liberadores.