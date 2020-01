Mouche tras frustrada llegada de Blandi: Hubiera sido lindo estar otra vez juntos en la cancha

El delantero de Colo Colo Pablo Mouche lamentó que no se haya podido concretar el fichaje del atacante argentino Nicolás Blandi por parte de los "albos", con quien hizo dupla en Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro.

Al respecto, el ariete del "Cacique" dijo Al Aire Libre en Cooperativa que "hablé con él (Blandi) en varias ocasiones, tenía muchas ganas de venir. Pero ya después en temas contractuales y de dinero yo no me puedo meter ni indagar tanto. Pero él siempre tuvo la buena intención de venir y ser parte de este grupo".

"Tuvimos la suerte de compartir mucho tiempo juntos en cancha, hicimos una gran amistad también fuera de ella. Nos llevamos muy bien, así que habría sido bueno que viniera para compartir con otro grupo y con objetivos nuevos. Otra vez estar juntos dentro de la cancha hubiera sido lindo", agregó.

"Obviamente le deseo lo mejor a él, tiene que pensar en lo mejor para su futuro y su carrera. Si no tenía que ser Colo Colo hoy, bueno, es mala suerte. Ahora seguramente habrá otras opciones para venir a reforzar el ataque, pero eso ya es trabajo de los dirigentes", apuntó.

Sobre si en el plantel hay preocupación por el hecho de que aún no se concrete la llegada de un nuevo delantero, Mouche aseguró que "es un tema del cuerpo técnico con los dirigentes, la verdad es que yo no soy quien para opinar de si estamos preocupados o no".

"Nosotros somos un grupo de entre 25 y 30 jugadores que estamos entrenando muy bien, haciendo una muy buena pretemporada. Los chicos que están, los que llegaron y los que subieron de inferiores están haciendo un buen trabajo. Nos estamos conociendo y trabajando muy duro", indicó.