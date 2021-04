Nicolás Blandi: Mi objetivo es triunfar en Colo Colo

El delantero de Colo Colo Nicolás Blandi afirmó que se prepara para aportar al equipo en cancha cuando le llegue la oportunidad y aclaró que su objetivo es triunfar en el club "popular".

El argentino, que sufrió una lesión en la pretemporada, aseguró que "estoy enfocado en trabajar para sentirme cada día mejor, prepararme para cuando me llegue la oportunidad y poder ayudar al equipo y al club desde adentro de la cancha".

"La verdad es que mi objetivo es triunfar en Colo Colo y que el día que me toque irme, sea de la mejor manera y habiendo dejado un buen recuerdo. No siempre se puede, pero trabajo para eso y es lo que quiero", declaró al sitio EnCancha.

Sobre el complejo momento que atravesó en sus meses en el "Cacique" estimó que "no me había pasado nunca en mi carrera. Creo que fue un poco de todo, a veces por querer estar, uno hace cosas que lo terminan perjudicando, tuve algunas lesiones no muy habituales que hicieron que me pierda muchos entrenamientos y partidos. Cuando no puedes entrenar bien y no tienes la posibilidad de sumar minutos de juego, todo cuesta el doble. Ahora me siento bien y estoy listo para ayudar al equipo".

"Fue duro estar tanto tiempo lejos de la familia y también no haber podido jugar y competir por Colo Colo, que es a lo que vine. Creo que esas dos cosas, indudablemente, afectaron", continuó en el citado medio.

"Mis objetivos son estar de la mejor manera posible, trabajar y poder jugar y ayudar al equipo en todo lo que esté a mi alcance para conseguir los objetivos que nos propusimos (...) creo que la única fórmula es trabajar mucho, siempre intentando mejorar. Después, obviamente que para rendir cualquier jugador necesita confianza y continuidad", completó.