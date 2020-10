Nicolás Blandi: Nunca pensé en irme de Colo Colo, porque yo elegí estar acá

El argentino Nicolás Blandi aseguró que está contento en Colo Colo y que jamás pensó en irse, dejando en claro, además, que nunca estuvo fuera por decisión técnica con Gualberto Jara, sino que tuvo varias lesiones.

"Yo elegí venir a Colo Colo y salir de la zona de confort en la que estaba en San Lorenzo. Tenía otras opciones, sin embargo elegí venir por lo que significa este club y por el desafío personal de que me salgan las cosas bien acá. En ningún momento pensé en irme", señaló el delantero en conferencia de prensa.

Además, añadió que "los partidos que no estuve convocado fue porque arrastré diferentes molestias físicas. Siempre que estuve en condiciones, entrené a la par del grupo y fui citado".

"No me considero en deuda porque desde el primer día que llegué me he brindado al cien por ciento como profesional. Me tocó estallido social, pandemia, lesiones y no me permitieron rendir de la mejor manera", siguió en la misma línea.

Sobre las razones de su bajo rendimiento, Blandi sostuvo que "me tocó llegar en una situación compleja a nivel social, luego la pandemia y las lesiones. Creo que las condiciones no fueron las mejores pero no vale la pena excusarse. Tengo que seguir trabajando y mejorar".

Acerca del desafío en la Copa Libertadores el próximo martes, expresó que "sabemos que para pasar de fase tenemos que hacer un partido inteligente y enfocarnos en lo futbolístico, tratar de no pensar en el resultado final sino en el funcionamiento del equipo".

Refiriéndose el presente en el Campeonato Nacional, aseveró que "Gustavo (Quinteros) ya habló sobre los problemas físicos del equipo y no vale la pena ahondar, pero no tengan dudas de que estamos trabajando para revertir la situación. Vamos a salir del lugar que estamos en la tabla y vamos a volver a poner a Colo-Colo en el lugar que merece y donde debe estar".

En cuanto a su lucha por la titularidad de Esteban Paredes, dijo que "para mi es un privilegio compartir club con Paredes, trato de aprender de él y obviamente eso lleva a exigirme y dar más cada día. Es una lucha sana, nadie puede discutir ni dudar de sus condiciones", cerró.