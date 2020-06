Nicolás Maturana: Me decepcionó Mario Salas

El mediocampista de Colo Colo Nicolás Maturana se refirió al paso de Mario Salas por el elenco albo y aseguró que le decepcionó el trato que recibió de parte del entrenador dado que ambos se conocían de la selección chilena sub 20 que jugó el Mundial de Turquía en 2013.

"Pensaba que Mario Salas que era una persona que me iba a dar más oportunidades, pero no fue así. Cuando llegó, ni siquiera me habló. Y me quería mandar al tiro a préstamo", dijo Maturana en una entrevista con LAT, de Rodrigo Tolzen.

"En vez de pelear con él, o ponerme a decirle un par de cosas que yo tuve que habérselas dicho a la cara y nunca se las dije, preferí no tener problema e irme a préstamo a Universidad de Concepción", añadió.

"No sé si son peores técnicos, pero el que no me gustó y me decepcionó fue Mario Salas, por el trato ahora último conmigo. No fue un mal trato, pero pudo haber sido diferente y haberme dado una oportunidad", complementó.