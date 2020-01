Nicolás Maturana: Voy a luchar para demostrar que soy un jugador para Colo Colo

El volante no está en los planes del cuerpo técnico de Mario Salas.

El volante Nicolás Maturana aseguró que luchará su opción para ser considerado en Colo Colo a pesar que el cuerpo técnico comandado por Mario Salas no lo tiene entre sus planes de la temporada.

"Va a estar muy difícil, se me han cerrado harto las puertas, pero no está muerto quien pelea, así que la voy a luchar; quiero quedarme en el club, ojalá se me dé una chance", declaró este lunes.

"Toda la vida la he luchado, tampoco es excusa, pero la voy a luchar y quiero estar en Colo Colo por el cariño que me tiene la gente, también por demostrar que soy un jugador para estar en esta institución tan grande como es Colo Colo", destacó.

Luero, reconoció que para él el escenario "está difícil, pero durante el transcurso del campeonato puede pasar cualquier cosa, tenemos tres campeonatos y si me toca no jugar, estar afuera y no ser citado, tengo que aportar para que al grupo le vaya bien".