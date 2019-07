Orión sobre su salida de Colo Colo: Es por cosas personales que analicé y planteé a la dirigencia

El portero argentino Agustín Orión confirmó su salida anticipada de Colo Colo y aseguró que se debe a motivos personales, durante una conferencia de prensa en la que agradeció al club con el apoyo de algunos jugadores, como el capitán Esteban Paredes, en la que aclaró que no se va porque tenga que pelear la titularidad.

El meta, quien fue acompañado por el gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, comenzó con palabras de agradecimiento al presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, al ex técnico del "Cacique" Pablo Guede, quien lo trajo al fútbol chileno, al plantel, al cuerpo médico del equipo y a los funcionarios, además de los hinchas y a la "Garra Blanca".

"Ofrezco disculpas si me olvido de alguno, pero es difícil, estoy nervioso y a veces las cosas no se dan como uno espera o quiere. Se dieron así y hay que aceptarlo, mirar para adelante, pero si tengo que definir algo, es que en este lugar fui feliz, soy feliz estando acá, pero hay circunstancias que hacen que hoy tengamos caminos diferentes", indicó.

"A veces uno planifica o desea algunas cosas y después van por otro camino, son cuestiones personales, de decisión de uno. Hablé con la dirigencia y llegamos a un acuerdo, pero a veces las decisiones personales no son para manifestar en público, porque creo que no es el lugar ni el momento. No tengo por qué decírselas a ustedes", manifestó a los periodistas.

En ese sentido, Orión quiso aclarar que su salida no se debe a que "no iba a jugar. Me dieron el alta el sábado, pero hay cosas que vienen sucediendo. Yo vine porque quise y me quedé porque quise, entonces dejemos de decir cosas que no son".

"No soy un cobarde que no va a pelear un puesto, eso está claro", apuntó.

Luego afirmó que los diálogos que tiene con el técnico Mario Salas "quedan en privado" y también aseguró que su intención era "quedarme a jugar. Quiero seguir jugando y no tengo idea qué me irá a deparar el futuro".

"Hay charlas que tuve con Marcelo, o con el técnico, que son privadas. Después en mí está tomar las decisiones que crea convenientes, pero lo otro es privado, creo que no corresponde ni quiero contar lo que hablo y dejo de hablar con las personas que nombré", insistió.

Luego, agregó que "cuando uno toma una semejante decisión tiene que pensar en un montón de cosas. Esto es netamente personal. Fue difícil. Una decisión así no se toma de un día para otro, está claro. Yo no acostumbro a irme de un club porque dicen que no voy a jugar".