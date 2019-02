Pablo Mouche: Decidí ir a Colo Colo por un tema deportivo, para tener continuidad

El delantero argentino Pablo Mouche aseguró que decidió fichar por Colo Colo "por un tema deportivo" y para "tener continuidad", tras haber sido informado de que no estaba en los planes de San Lorenzo de Almagro para esta temporada.

Al respecto, el atacante trasandino relató en conversación con Fox Sports sobre su salida del "Ciclón" que "estoy tranquilo, traté de seguir trabajando y sumando, de seguir entrenando como siempre porque soy muy profesional, y tratar de demostrarle al técnico que estaba equivocado".

"Siguieron llegando refuerzos, veía cada vez más lejana la posibilidad de estar dentro de los once y se me presentó una posibilidad muy linda como la de Colo Colo justo en el final del mercado (de pases). La vi con muy buenos ojos para poder salir", agregó.

A su vez, Mouche se mostró agradecido del técnico "cuervo", Jorge Almirón, así como también de su directiva, afirmando que "no tengo nada que decir de la dirigencia de San Lorenzo, conmigo se portó muy bien, confió mucho siempre en mí. Ellos valoran mucho lo que soy como jugador y como profesional, pero la decisión de conformar un equipo es del entrenador. Ellos no tienen nada que hacer".

En la misma línea, el ex Boca Juniors indicó que "podrán pensar distinto en muchas cosas, pero la decisión de quién juega y quién no es del entrenador, después el jugador decide si está dispuesto a competir, esperar y ser paciente. Yo estaba dispuesto a eso pero la verdad es que esta oportunidad, que me cayó de sorpresa también porque no la esperaba, para mí fue muy positiva".

"Decidí tomarla más que nada por algo deportivo, por la familia para cambiar de aire, para estar en una ciudad linda, para poder estar tranquilos y yo poder seguir teniendo la continuidad que vengo teniendo hace un año y medio. A seguir por ese camino y tratar de hacer lo mejor en Colo Colo", apuntó.